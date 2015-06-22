На Прикарпатье 9 детей из Киева попали в больницу с пищевым отравлением

20 июня в инфекционное отделение центральной районной больницы города Городенка Ивано-Франковской области с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» были госпитализированы 9 детей (2005-2007 г.р.), которые прибыли на сборы по футболу из Киева и проживали в частном отеле.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Всего на сборах находятся 34 ребенка. По состоянию на 7.00 воскресенья течение заболевания госпитализированных - средней и легкой степени тяжести. Специалисты СЭС в очаге заболевания проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

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