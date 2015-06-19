Винниччина: медики будут отвечать за смерть 5-летней девочки

Как сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, 17 июня в пгт Турбов Липовецкого района девочка отдыхала вместе с родителями на берегу водоема и по неосторожности упала в воду.

По предварительным данным следствия, родители девочки вызвали скорую помощь, пострадавшую доставили в местную больницу, однако врачи, констатировав смерть ребенка, не оказали ей должной медицинской помощи.

Девочку отправили в морг. Родители ребенка, не согласившись с вердиктом местных медиков, увезли ее в винницкую больницу скорой помощи. Там врачи провели реанимационные мероприятия и более суток девочка еще жила. Однако спасти жизнь пациентке не удалось - она скончалась 18 июня.

По словам в.и.о. начальника Следственного управления УМВД в Винницкой области Сергея Крымчука, по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками поселковой больницы, что повлекло тяжкие последствия, открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.140 УК Украины. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.