В результате взрыва в Донецке могла произойти утечка радиации

Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Взрыв произошел на территории Донецкого казенного завода химических изделий, который находится на временно подконтрольной так называемой "ДНР" территории", - заявил он.

«Жителям Донецкой области есть о чем беспокоиться, поскольку неподалеку от этого завода находится хранилище радиоактивных материалов, и до начала российской агрессии оно охранялось нашими бойцами, и уже тогда оно нуждалось в ремонте, особенно это касается стен этого хранилища», - отметил Лысенко.

«Но после агрессии, понятно, что вся охрана этого объекта была снята, и есть предположение, что в результате мощных взрывов на казенном химическом заводе могут пойти трещины в этих стенах и может быть утечка радиоактивных материалов в окружающую среду», - предположил представитель АП по АТО.

Кроме этого Лысенко отметил, что боевики не следят за состоянием этого хранилища с радиоактивными материалы и не осуществляют замеры радиации. «Очень хотелось бы, чтобы на это обратили внимание и пустили туда хотя бы международную группу со специалистами, которые могут замерять радиационный фон и сделать свои выводы относительно этого объекта», - подчеркнул он.