Из Черкасс в зону АТО медики передали автомобиль скорой помощи
09:33, 19 июня 2015Новости регионов
191
Черкасские медики сегодня передали в зону проведения антитеррористической операции автомобиль скорой помощи для 93-й отдельной механизированной бригады.
В машине есть три сидячих и одно лежачее места для раненых
УНИАН
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе департамента здравоохранения Черкасской ОГА, списанный микроавтобус УАЗ восстановили силами и за средства работников областного Центра экстренной скорой помощи и медицины катастроф. У автомобиля заменили двигатель, резину, машину перекрасили матовой краской, чтобы не сверкала на солнце. В машине есть три сидячих и одно лежачее места для раненых, носилки. Салон полевой скорой украсили детскими рисунками.
Это уже третья машина скорой помощи, которую восстановили сотрудники Центра и отправили на фронт.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter