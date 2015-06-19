Из Черкасс в зону АТО медики передали автомобиль скорой помощи

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе департамента здравоохранения Черкасской ОГА, списанный микроавтобус УАЗ восстановили силами и за средства работников областного Центра экстренной скорой помощи и медицины катастроф. У автомобиля заменили двигатель, резину, машину перекрасили матовой краской, чтобы не сверкала на солнце. В машине есть три сидячих и одно лежачее места для раненых, носилки. Салон полевой скорой украсили детскими рисунками.

Это уже третья машина скорой помощи, которую восстановили сотрудники Центра и отправили на фронт.