Житомирщина: 16-летняя девушка через суд лишила своего отца родительских прав
В Житомирской области прокуратура в судебном порядке защитила права несовершеннолетней.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области. Как отмечается в сообщении, на этой неделе по принципиальной позиции прокуратуры Брусиловского района защищены права несовершеннолетней и районным судом принято решение о лишении родительских прав ее отца.
Речь идет о том, что 16-летняя девушка подала иск в суд о лишении ее отца родительских прав.
Прокуратура района выступила в рассмотрение гражданского дела на стороне несовершеннолетней.
Во время судебного разбирательства установлено, что отец девушки, с 2011 года после смерти ее матери, не выполнял своих родительских обязанностей, не занимался материальным обеспечением и воспитанием. Поэтому она с братом проживает у бабушки в Житомире.
Правда отец и его мать, бабушка несовершеннолетней, считали такой иск безосновательным, поскольку убеждены, что по закону дочь должна заботиться об отце.
Сейчас решение суда вступило в законную силу.