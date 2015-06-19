Житомирщина: 16-летняя девушка через суд лишила своего отца родительских прав

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области. Как отмечается в сообщении, на этой неделе по принципиальной позиции прокуратуры Брусиловского района защищены права несовершеннолетней и районным судом принято решение о лишении родительских прав ее отца.

Речь идет о том, что 16-летняя девушка подала иск в суд о лишении ее отца родительских прав.

Прокуратура района выступила в рассмотрение гражданского дела на стороне несовершеннолетней.

Во время судебного разбирательства установлено, что отец девушки, с 2011 года после смерти ее матери, не выполнял своих родительских обязанностей, не занимался материальным обеспечением и воспитанием. Поэтому она с братом проживает у бабушки в Житомире.

Правда отец и его мать, бабушка несовершеннолетней, считали такой иск безосновательным, поскольку убеждены, что по закону дочь должна заботиться об отце.

Сейчас решение суда вступило в законную силу.