Автоколонна с продуктами от Штаба Ахметова в Донецке – спустя 15 дней и 9 попыток

18 июня, во второй половине дня, автоколонна с продуктами от Гуманитарного штаба Рината Ахметова прибыла в логистический центр на стадионе «Донбасс Арена», сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Пересечь линию соприкосновения удалось с 9-й попытки. 31 большегрузная машина доставила 620 тонн продуктов для мирных жителей Донбасса, которые остались на неподконтрольной Украине территории.

«Сегодня утром 10 машин, которые не успели пройти таможенный досмотр на КПП до его закрытия вчера вечером, присоединились к остальным машинам. Колонна в полном составе, из 31 машины, прибыла на «Донбасс Арену». Всего доставка этой колонны в Донецк заняла более двух суток с ночевкой в Артемовске. Много времени ушло на таможенный досмотр и внесение паспортных данных всех водителей колонны в базу данных на КПП в Артемовске, согласно новому порядку СБУ. При этом мы проходили проверку в общей очереди. При пересечении этого пропускного пункта расстояние увеличивается на 100 километров. В таких условиях мы нарушаем интенсивность поставки помощи и не можем своевременно обеспечивать людей продуктами», - прокомментировал Александр Вишняков, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Таможенный досмотр и все блокпосты на пути следования автоколонна прошла с полным пакетом документов, подтверждающим качество продукции, и пропусками. Также в наличии был приказ Министерства социальной политики о признании груза гуманитарным.

Напомним, 15 дней из-за закрытия блокпостов в секторе «Б» и недопуска автоколонны 13 июня на этом же блокпосту под Артемовском представителями батальона ВСУ «Патриот» Гуманитарный штаб Рината Ахметова не мог доставить продукты для самых незащищенных категорий мирных граждан за линией соприкосновения. Все это время автоколонна находилась в Курахово и ожидала открытия блокпостов в секторе «Б».

За две недели отставание от графика плановых поставок составило более 200 тысяч взрослых наборов выживания и более 20 тысяч детских наборов. На сегодня в Донецкой и Луганской областях, за линией соприкосновения, закрыты 25 из 30-ти пунктов выдачи помощи от Штаба Ахметова из-за отсутствия запасов наборов выживания на складе в Донецке.

Сегодня на «Донбасс Арене» волонтеры ФК «Шахтер» приступят к разгрузке колонны, и уже к понедельнику будет сформировано 40 тысяч взрослых наборов выживания, что позволит возобновить выдачу в пунктах Штаба на неподконтрольной Украине территории.

14 июня Штаб Рината Ахметова выступил с призывом выработать и принять четкие и прозрачные, лишенные политики правила и процедуры доставки и распределения гуманитарной помощи на Донбасс. «Гуманитарный штаб еще раз просит коридор, и самым лучшим местом для него будет пункт в Волновахе, – заявила сегодня во время пресс-брифинга координатор Гуманитарного штаба Римма Филь. – Мы обращаемся ко всем международным организациям, которые также испытывают сложности с доставкой гуманитарных грузов. Мы направили заявление во все возможные инстанции, в котором просим о том, чтобы гуманитарные грузы попадали к мирным жителям, потому что уверены – нельзя бросать людей в беде».

По данным ООН, на Донбассе за линией соприкосновения остается 3,2 миллиона людей, большая часть из которых испытывает нехватку продуктов питания.