В Винницкой области врач убил своего начальника

Вчера в Калиновской районной больнице Винницкой области врач нанес смертельные ножевые ранения своему руководителю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, предварительно установлено, что 62-летнего врача-анестезиолога за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей отстранили от работы. По словам задержанного, он убил руководителя отделения анестезиологии, чтобы отомстить.

На теле 44-летнего потерпевшего эксперты-криминалисты обнаружили два ножевых ранения в области груди и брюшной полости. Врачи пытались спасти жизнь своему коллеге, но ранения оказались несовместимыми с жизнью. «Орудие убийства изъято и отправлено на экспертизу», - говорится в сообщении.

Врач задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).