На Закарпатье вследствие теплового удара умер двухлетний ребенок

В Береговском районе Закарпатской области вследствие теплового удара умер двухлетний ребенок.

Как сообщили сегодня корреспонденту УНИАН в СОС УМВД Украины в Закарпатской области, 13 июня в дежурную часть Береговского РО УМВД поступило сообщение от участкового врача с. Вары Береговского района о том, что им была констатирована смерть малолетнего ребенка.

Следственно-оперативная группа установила, что мальчик 2013 г.р., после обеда вышел играть во двор дома по месту жительства. В это время мать с грудным младенцем оставалась в доме.

«У молодой 21-летней женщины четверо малолетних детей, старшему из них 6 лет, а младшему - 2 месяца. Покормив и уложив спать младенца, мать вышла на двор, где нашла без сознания своего 2-летнего сына», - уточнили в СОС.

По информации милиции, женщина принесла мальчика к участковому врачу, чтобы тот оказал медицинскую помощь. Однако врач констатировал, что ребенок уже был мертв.

В милиции отмечают, что соседи характеризуют женщину как хорошую и заботливую мать.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти 2-летнего мальчика стал тепловой удар - в те дни на Закарпатье стояла жаркая погода.

По данному факту ведется следствие, сообщили в СОС УМВД Украины в Закарпатской области.