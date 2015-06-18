С 9-й попытки часть машин с гумпомощью от Штаба Ахметова прошла украинскую таможню в Артемовске

Часть автоколонны, которая везет наборы выживания от Штаба Рината Ахметова для мирных жителей Донбасса на неподконтрольной Украине территории, с 9-й попытки пересекла линию соприкосновения. 21 машина из 31-й прошли таможенный досмотр на КПП под Артемовском.

«21 фура прошла таможню. Еще 10 машин остались на ночь в Артемовске, так как из-за длительного таможенного досмотра не успели пересечь контрольно-пропускной пункт до его закрытия. Также, согласно нового порядка СБУ, в базу были внесены паспортные данные всех водителей колонны. Эта процедура заняла большую часть времени досмотра. Мы планируем, что эти 10 машин пройдут таможню сегодня утром. Автоколонна имеет полный пакет необходимых документов и приказ Министерства социальной политики Украины о признании груза гуманитарным, который был предъявлен при прохождении проверки», - рассказал Александр Вишняков, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба Рината Ахметова.

Вчера, 17 июня, рано утром данная автоколонна в составе 31 машины отправилась из Курахово в Донецк с 620 тоннами продуктов от Штаба Рината Ахметова для взрослых мирных жителей Донецкой и Луганской областей, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях.

Это 9-я попытка доставить продукты в Донецк. Напомним, 14 дней, из-за закрытия блокпостов в секторе «Б» и недопуска автоколонны 13 июня на этом же блокпосту под Артемовском представителями добровольческого батальона, Штаб Рината Ахметова не мог доставить продукты для самых незащищенных категорий мирных граждан за линией соприкосновения. Все это время автоколонна ожидала отправки в Курахово. За две недели отставание от графика плановых поставок составило 175 тысяч взрослых наборов выживания и 22 тысячи детских наборов. На сегодня в Донецкой и Луганской областях, за линией соприкосновения, закрыты 25 из 30-ти пунктов выдачи помощи от Штаба Ахметова из-за отсутствия запасов наборов выживания на складе в Донецке.

Ранее Гуманитарный штаб Рината Ахметова направил заявление о блокировании допуска гуманитарных грузов для мирного населения Донбасса за линию соприкосновения в органы власти и украинские представительства международных миссий, таких как ООН, ОБСЕ, Красный Крест, которые также не могут доставить гуманитарную помощь. Штаб Рината Ахметова выступил с призывом выработать и принять четкие и прозрачные, лишенные политики правила и процедуры доставки и распределения гуманитарной помощи на Донбасс.