В Днепропетровске задержали врача, который за взятки помогал уклоняться от мобилизации

В Днепропетровске задержали врача, который за взятки помогал уклоняться от призыва или мобилизации.

Как сообщили УНИАН в Департаменте противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины, заведующий одного из отделений городской больницы предоставлял фиктивные справки лицам, которые подлежали призыву или мобилизации, для освобождения от призыва на срочную военную службу в Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья.

Вчера, 17 июня, правоохранители задержали врача в момент получения им неправомерной выгоды в сумме 6 тысяч гривен. «Деньги от гражданина предназначались за внесение фиктивного диагноза в больничный лист. Это должно сделать невозможным прохождение молодым человеком военной службы в Вооруженных силах Украины, а следовательно – и его участие в контртеррористической операции», - отметили в МВД.

Прокуратурой Днепропетровска открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю и уведомлении о подозрении.