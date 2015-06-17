В Запорожье прибыли 19 грузовиков польско-немецкой гуманитарной помощи для переселенцев

В Запорожье сегодня прибыли 19 грузовиков со 195 тоннами гуманитарной помощи от правительств Германии и Польши для вынужденных переселенцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС в Запорожской области.

Груз состоит из продуктов питания, предметов гигиены, спальных мешков, одеял, туристических коек, медикаментов и медицинских средств, школьных принадлежностей для детей.

Среди категорий населения, на которых рассчитана помощь: многодетные (более 5 членов) и малообеспеченные семьи, одинокие родители, роженицы, женщины с маленькими детьми и пожилые люди.

Получателями и распределителями гуманитарной помощи являются Международный благотворительный фонд «Каритас Украины», общественные организации «Запорожский городской конгресс инвалидов», «Всеукраинское объединение «Украинские рубежи», благотворительная организация «Каритас Запорожье».

Так, представители ВО «Украинский рубежи» получили 42 тонны груза - школьные принадлежности для детей-переселенцев и продукты питания.

Фонд «Каритас Украины» и организация «Каритас Запорожье» получили 150 тонн гуманитарной помощи в составе продуктов питания, кроватей, одеял, а также предметов гигиены для взрослых и детей.

«Запорожский городской конгресс инвалидов» получил 3 тонны медикаментов и медицинских средств.

«По словам руководителя программы помощи переселенцам Международного фонда «Каритас Украины» Григория Селещука, продуктовые наборы, которые будут распределяться среди переселенцев, состоят из необходимых продуктов, которых семье из трех человек должно хватить на месяц. Вес одного пакета 19 кг.

Как сообщал УНИАН, правительства Германии и Польши собрали для вынужденных переселенцев из Донбасса гуманитарную помощь на 500 тыс. евро.

Гуманитарный груз объемом более 285 тонн предусмотрен для покрытия базовых потребностей переселенцев, которые нашли убежище в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской областях и в неоккупированных районах Донецкой области.

«Каритас Украины» планировала доставить помощь в Запорожье 16 июня.

Пищевые и гигиенические наборы формировались в соответствии со стандартами Всемирной продовольственной программы (World Food Program), каждый из них стоит около 900 грн (38 евро) и весит примерно 21 кг. Наборы имеют длительный срок годности и способны обеспечить базовые потребности человека в течение месяца. Помощь состоит из продуктов питания (мука, подсолнечное масло, говядина консервированная, свинина консервированная, фасоль консервированная, горошек консервированный, гречка, рис, сахар, макаронные изделия, чай, кофе, печенье, шоколад, сгущенное молоко), а также средств гигиены (мыло, шампунь, стиральный порошок, средство для мытья посуды, зубная паста и щетка).