17-19 июня в столице и Киевской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Гидрометцентр предупреждает о чрезвычайной (5 класса) пожарной опасности

Гидрометцентр предупреждает о чрезвычайной (5 класса) пожарной опасности 17-19 июня в столице и Киевской области. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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