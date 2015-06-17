17-19 июня в столице и Киевской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность
12:22, 17 июня 2015Новости регионов
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Гидрометцентр предупреждает о чрезвычайной (5 класса) пожарной опасности
Сохранится чрезвычайная пожарная опасность / Фото: ТСН
Гидрометцентр предупреждает о чрезвычайной (5 класса) пожарной опасности 17-19 июня в столице и Киевской области.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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