17-19 июня в столице и Киевской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность

12:22, 17 июня 2015
Новости регионов
148

Гидрометцентр предупреждает о чрезвычайной (5 класса) пожарной опасности

Сохранится чрезвычайная пожарная опасность / Фото: ТСН

Гидрометцентр предупреждает о чрезвычайной (5 класса) пожарной опасности 17-19 июня в столице и Киевской области.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter