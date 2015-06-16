В Ахтырке Сумской области мужчину укусила гадюка
16:45, 16 июня 2015Новости регионов
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Несчастный случай произошел 15 июня на улице Некрасова, когда мужчина собирал на приусадебном участке клубнику
В этом году это первый подобный случай в области / Фото: vitaest-s.ru
В городе Ахтырка Сумской области мужчину укусила гадюка.
Как сообщили УНИАН в управлении здравоохранения Сумской облгосадминистрации, несчастный случай произошел 15 июня на улице Некрасова, когда мужчина собирал на приусадебном участке клубнику.
Согласно сообщению, в Ахтырской центральной районной больнице пострадавшему оперативно оказали неотложную помощь.
«К счастью, сейчас жизни мужчины уже ничего не угрожает», - отмечается в сообщении.
В этом году это первый подобный случай в области.
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