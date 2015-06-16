В Ахтырке Сумской области мужчину укусила гадюка

В городе Ахтырка Сумской области мужчину укусила гадюка.

Как сообщили УНИАН в управлении здравоохранения Сумской облгосадминистрации, несчастный случай произошел 15 июня на улице Некрасова, когда мужчина собирал на приусадебном участке клубнику.

Согласно сообщению, в Ахтырской центральной районной больнице пострадавшему оперативно оказали неотложную помощь.

«К счастью, сейчас жизни мужчины уже ничего не угрожает», - отмечается в сообщении.

В этом году это первый подобный случай в области.