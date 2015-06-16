Львовщина: за минувшие сутки от укусов змей пострадали двое детей

На Львовщине за минувшие сутки от укусов змей пострадали двое детей / Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 15 июня в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы в состоянии средней степени тяжести госпитализированы 15-летняя жительница села Ялынковатое Сколевского района, которую укусила змея в ногу, и 8-летний житель города Стебник Дрогобычского района, которого во время отдыха в городе Сколе в голень укусила змея.