В Киеве СЭС запретила купаться на 5 пляжах

В Киеве санэпидслужба временно запретила купаться на 5 пляжах.

Как сообщает пресс-служба КП «Плесо», запрет касается пляжей «Золотой», «Радуга» и «Тельбин», а также пляжей в зонах отдыха возле воды: «Русановская коса» и «Березняки».

Согласно сообщению, в воде на этих пляжах обнаружены превышения индекса ЛКП (лактозопозитивная кишечная палочка).

Как сообщал УНИАН, 9 июня генеральный директор КП «Плесо» Денис Пикалов заявлял, что санитарные паспорта получили 9 пляжей города: «Венеция»; «Детский»; «Предместная Слободка»; «Золотой»; «Чорторый»; «Молодежный»; «Пуща-Водица»; «Вербный»; «Центральный».

Ранее, в конце мая, когда открывался купальный сезон, пресс-служба КГГА уверяла, что в столице купаться можно на 11 пляжах.