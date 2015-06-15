На Киевщине ликвидировано три подпольные лаборатории по изготовлению амфетамина

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в результате спецоперации в одном из боксов гаражного кооператива в Подольском районе столицы сотрудники СБУ обнаружили лабораторию по изготовлению психотропов. Организатором сбыта готового амфетамина оказался 26-летний киевлянин. С двумя сообщниками злоумышленник заказывал сырье для наркотиков через Интернет. Во время обыска правоохранители изъяли комплектующие для оборудования химической лаборатории: стеклянные колбы, емкости, трубы.

Читайте такжеБританский миллиардер посоветовал Украине регулировать продажу марихуаны

Кроме того, было выявлено почти 15 литров жидкости и 10 кг порошка (химических реагентов), сырье для изготовления 2,5 кг психотропов, что по цене «черного» рынка составляет почти 1 млн 200 тыс. грн.

В то же время в гараже наркодельцы оборудовали тайник, в котором найдено шесть боевых гранат Ф-1 с запалами. Также в автомобиле злоумышленников обнаружены пистолет ПМ с затертым номером, несколько магазинов с патронами и два пакета готового амфетамина.

Еще две лаборатории уничтожены в Киевской области. Одну из них организовал в съемной квартире в Вышгороде 30-летний житель области. Также злоумышленник незаконно хранил пистолет ПМ и 16 боевых патронов калибра 9 мм.

Другую лабораторию по изготовлению психотропа правоохранители обнаружили в с. Пирново Вышгородского района, которую устроил 37-летний житель Ривненской области.

Сотрудники СБУ изъяли из жилища наркохимиков 400 г готового к употреблению амфетамина, специальное оборудование, прекурсоры и почти 1 кг ртути. При таких условиях злоумышленники могли бы производить до 10 кг амфетамина в месяц.