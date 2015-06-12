В Одессу доставили 15 бойцов, раненных в зоне АТО - волонтер

18:27, 12 июня 2015
Новости регионов
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Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил волонтер Андрей Танцюра

Их привезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса) / Фото: УНИАН

В Одессу сегодня доставили 15 бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил волонтер Андрей Танцюра.

Бойцы доставлены самолетом около 15.00, с аэродрома машинами скорой помощи их привезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса).

«15 ребят...4 тяжелых», - написал Танцюра.

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