В Одессу доставили 15 бойцов, раненных в зоне АТО - волонтер
18:27, 12 июня 2015Новости регионов
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Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил волонтер Андрей Танцюра
Их привезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса) / Фото: УНИАН
В Одессу сегодня доставили 15 бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.
Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил волонтер Андрей Танцюра.
Бойцы доставлены самолетом около 15.00, с аэродрома машинами скорой помощи их привезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса).
«15 ребят...4 тяжелых», - написал Танцюра.
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