В Одессе милиция изъяла более 100 тысяч флаконов наркосодержащего препарата
Кодеиносодержащие препараты нередко используют наркозависимые лица для изготовления крайне опасного наркотика «дезоморфина», более известного под уличной названием «крокодил»
Оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Киевского райотдела милиции Одессы выявили факты незаконного сбыта наркосодержащих препаратов.
Как сообщили УНИАН в Управлении противодействия незаконному обороту наркотиков МВД Украины, были задокументированы факты незаконного сбыта через сеть аптек лекарственных средств, содержащих в своем составе наркотическое средство «кодеин». В сообщении отмечается, что обращение этого средства в Украине ограничено, поскольку кодеиносодержащие препараты нередко используют наркозависимые лица для изготовления крайне опасного наркотика «дезоморфина», более известного под уличной названием «крокодил».
Одесские милиционеры изъяли у «наркопредпринимателя» более 77 тысяч флаконов препарата «Бронхорил» и более 23 тысяч флаконов «Кофекс», которые реализовывались с нарушением правил их обращения. «Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех лиц, причастных к сбыту этих препаратов, а также источников поступления препаратов», - сообщают в милиции.