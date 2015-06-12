В Одессе милиция изъяла более 100 тысяч флаконов наркосодержащего препарата

Оперативники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Киевского райотдела милиции Одессы выявили факты незаконного сбыта наркосодержащих препаратов.

Как сообщили УНИАН в Управлении противодействия незаконному обороту наркотиков МВД Украины, были задокументированы факты незаконного сбыта через сеть аптек лекарственных средств, содержащих в своем составе наркотическое средство «кодеин». В сообщении отмечается, что обращение этого средства в Украине ограничено, поскольку кодеиносодержащие препараты нередко используют наркозависимые лица для изготовления крайне опасного наркотика «дезоморфина», более известного под уличной названием «крокодил».

Одесские милиционеры изъяли у «наркопредпринимателя» более 77 тысяч флаконов препарата «Бронхорил» и более 23 тысяч флаконов «Кофекс», которые реализовывались с нарушением правил их обращения. «Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех лиц, причастных к сбыту этих препаратов, а также источников поступления препаратов», - сообщают в милиции.