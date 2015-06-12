В Харькове раненные во время массовой драки иностранцы - в крайне тяжелом состоянии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в больнице сообщила журналистам заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, двое иорданцев - в крайне тяжелом состоянии, двое - в тяжелом, все они в реанимации. Еще двое госпитализированных - граждане Украины - находятся в обычной палате, они проходят обследование. Трем раненым иностранцам были сделаны операции.

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Один из раненых иностранцев имеет открытую черепно-мозговую травму, остальные - колото-резаные ранения.

В медицинское учреждение прибыл консул Иордании.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 июня в Харькове около 40 человек устроили погром с резней на улице Отакара Яроша, где расположен студенческий городок с общежитиями нескольких вузов. Позже сообщение о нападении поступило с улицы Клочковской, которая находится на расстоянии 3 км от ул. Отакара Яроша. В МВД отметили, что в результате нападения пострадали 9 человек. В 4-ю городскую больницу были доставлены 6 пострадавших, в том числе несколько иностранцев.