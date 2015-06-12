На Львовщине женщина пострадала от укуса змеи

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, 12 июня в 01.25 в реанимационное отделение Сколевской районной больницы поступила 44-летняя жительница села Волосянка Сколевского района с диагнозом укус змеи в ногу.

Согласно сообщению, с начала теплого сезона в Львовской области в результате укусов змей были госпитализированы 10 человек.