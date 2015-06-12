В Киеве зафиксировано превышение норм вредных для здоровья веществ

10:39, 12 июня 2015
Новости регионов
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В связи с пожарами на торфяных полях в г.Ирпень и селе Быковня Киевской области в столице зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных для здоровья людей веществ в 1,12-4,0 раза.

УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Главное управление Госсанэпидслужбы в г. Киеве.

В частности, на 9 из 25 точках контроля зафиксированы превышения показателей содержания сернистого ангидрида, диоксида азота, оксида углерода и формальдегида.

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Сейчас в столице продолжаются мероприятия по снижению концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе.

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