В Киеве зафиксировано превышение норм вредных для здоровья веществ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Главное управление Госсанэпидслужбы в г. Киеве.

В частности, на 9 из 25 точках контроля зафиксированы превышения показателей содержания сернистого ангидрида, диоксида азота, оксида углерода и формальдегида.

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Сейчас в столице продолжаются мероприятия по снижению концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе.