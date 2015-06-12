На Волынь на оздоровление прибыли 18 детей из Волновахи Донецкой области

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня дети прибыли в Луцк поездом «Новоалексеевка-Ковель». На железнодорожном вокзале гостей с караваем встретили директор Луцкого городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Лина Галан, представители городского управления образования и службы по делам детей, депутаты городского совета.

18 детей из Волновахи Донецкой области, в основном дети 5-9 классов общеобразовательных школ города, с 11 июня по 1 июля будут оздоровляться в летней школе “Эрудит” детского загородного заведения оздоровления и отдыха “Ровесник”.

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Дети из Донецкой области будут иметь возможность ознакомиться с историческими и культурными традициями и памятниками Волыни и Луцка, пообщаться со своими сверстниками из общеобразовательных учебных заведений, познакомиться с их семьями.

Представитель отдела образования Волновахской райгосадминистрации Ирина Жежер, которая сопровождает детей, поблагодарила за теплую встречу. Она рассказала, что было очень много желающих поехать на отдых в Луцк.

«Дети знали куда ехали, ведь их сверстники рассказали о своем пребывании в Луцке во время Пасхальных праздников. Мы надеемся на хороший отдых, знакомство с вашим городом и приятные впечатления”, - отметила Жежер.

Финансовую поддержку в приобретении путевок для детей из Волновахи (54 тыс. грн) предоставил директор сельскохозяйственного частного предприятия “Рать” Виктор Шумский.

В июле на отдых в Волынскую область приедет еще одна группа из 20 детей из города-побратима.

В Луцк тоже сегодня прибыли 19 детей из города Волноваха, которые поедут на отдых на Белое озеро, расположенного вблизи Кузнецовска Ривненской области.

Справка УНИАН: за последние три месяца Луцк во второй раз принимает на отдых детей из Волновахи. 68 детей провели в Луцке Пасхальные каникулы. Меморандум о сотрудничестве между Луцком и Волновахой был подписан 25 февраля 2015 года.