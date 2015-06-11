Киевщина: нормы загрязнения воздуха из-за пожара на нефтебазе не превышены

Об этом говорится сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям относительно состояния загрязнения воздуха в населенных пунктах, вблизи нефтебазы.

«Превышений максимально разовых концентраций уровней загрязнения атмосферного воздуха в результате пожара на нефтебазе в Васильковском районе не выявлено, негативного влияния на экологическую ситуацию нет», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи с пожаром, который произошел на нефтебазе "БРСМ-Нафта" (с. Крячки Васильковского района), специалистами Госсанэпидслужбы осуществляется постоянный лабораторный контроль состояния загрязнения атмосферного воздуха в Киеве и населенных пунктах Киевской области.

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В частности, относительно Киева отмечается, что превышение концентрации диоксида азота и формальдегида колеблются в пределах, которые характерны для этого периода и связаны с автомобильными выбросами, без негативных последствий для жизни и здоровья людей.

Кроме того указано, что пожар на нефтебазе не сказалась на уровне радиационного фона в городе Киеве и Киевской области, который находится в пределах нормативных значений.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. По данным Минздрава, погибли четыре человека и 14 пострадали.

Тушение пожара продолжается до сих пор.