На нефтебазе в Глевахе произошел прогнозируемый взрыв, жертв и пострадавших нет

На нефтебазе в пгт Глеваха Васильковского района Киевской области, где продолжается пожар, произошел прогнозируемый взрыв.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел около 22:10 10 июня. Ориентировочно взорвалось 4-5 цистерн объемом 55-75 тонн.

В пресс-службе отметили, что поскольку взрыв был прогнозируемый, заранее была отведена вся техника и личный состав, поэтому жертв и пострадавших нет.

«Спасатели, работающие на месте происшествия, обеспечены продуктами питания, питьевой водой, медикаментами», - сообщает ГСЧС.

«По состоянию на 18 часов 10 июня спасатели потушили две емкости. В общей сложности с утра 10 июня ликвидирован пожар на трёх емкостях из шести. Сейчас идет охлаждение трёх горящих цистерн. Готовятся площадки для тушения пламени. Для этого задействуются пожарные танки Минобороны. Для ликвидации огня привлекается пожарный поезд», - говорится в сообщении.

В ликвидации пожара сейчас задействовано около 100 спасателей и шести единиц техники. Постоянно осуществляется ротация личного состава и техники.

Все еще нет связи с одним сотрудником «Укрзализныци», это пожарный пожарного поезда. На контролируемой территории после разведки тело не найдено. Продолжаются поиски.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. Известно о пяти погибших и 12 пострадавших.

Вчера, 10 июня, в результате пенной атаки спасатели потушили один резервуар, продолжалось тушение еще пяти цистерн.