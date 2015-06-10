На Волыни открыт Центр ранней реабилитации детей с поражениями нервной системы

Как передает корреспондент УНИАН, получать профессиональную помощь отныне могут не только воспитанники детского дома, их сейчас 29, но и дети из города Луцка и всей Волынской области. В Центре используют современные европейские реабилитационные методики.

Мультидисциплинарная команда состоит из педиатра, невропатолога, психолога, логопеда, инструктора ЛФК, массажиста, специалиста по физиотерапии, музыкального руководителя. Все виды коррекционных занятий проводятся в теснейшем взаимодействии с родителями. Детей принимают от одного месяца до 7 лет. По словам руководителя Центра Татьяны Виговской, для того, чтобы пройти курс реабилитации, необходимо получить направление медицинского учреждения, в котором наблюдается ребенок.

«Наши специалисты посмотрят, что мы можем сделать и запишут на курс реабилитации. Мы уже видим, что потребность в реабилитации больше, чем мы можем принять детей. Потому что очередь у нас уже на ноябрь», - отметила Виговская.

В течение места пройти реабилитацию в Центре сможет до 20 детей. Курс длится 24 дня. Все процедуры бесплатные.

Центр ранней реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы и с нарушениями психики расположился на втором этаже областного специализированного дома ребенка, на 220 квадратных метрах. Реконструкцию помещения осуществлено за средства спонсоров и меценатов. Председатель Волынской ОГА Владимир Гунчик, который принял участие в открытии, дал поручения специалистам управлений капитального строительства и охраны здоровья облгосадминистрации подготовить предложения относительно возможности расширения заведения. Один из вариантов – достройка третьего этажа над существующим зданием.