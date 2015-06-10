В Киеве СЭС увеличила до 38 количество точек забора проб воздуха

Главное управление государственной санитарно-эпидемиологической службы Киева приняло решение об увеличении с 8 до 38 контрольных точек регулярного забора проб воздуха для исследования содержания загрязняющих веществ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач столицы Олег Рубан.

По его словам, это позволит получить более подробную информацию о показателях вредных веществ в разных районах столицы.

Рубан заверил, что меры, которые были рекомендованы городским властям для улучшения ситуации, оказались эффективными. О чем свидетельствуют результаты новых проб воздуха в контрольных точках, осуществленные специалистами Гидрометцентра, который также осуществляет мониторинг состояния воздуха. Свежие данные лаборатории СЭС, по информации Рубана, ожидаются ближе к 18.00. Но, отметил он, такие данные обычно практически не отличаются от тех, которые предоставляет Гидрометцентр.

«На вчерашнее утро, по данным лабораторных исследований, превышение в 2-6 раз. Согласно нашим предложениям Киевской городской госадминистрацией немедленно были организованы мероприятия по снижению вредных веществ в нижнем слое атмосферы», - отметил Рубан. По его словам, это касается, прежде всего, немедленной работы по мытью и обработке водой улиц, автомагистралей, площадей, дворов. Кроме того, сообщил Рубан, это запрет на въезд в город большегрузного автотранспорта, который является основным источником загрязнения окружающей среды.

«Мероприятия были осуществлены сегодня ночью, утром, и мы имеем результат – показатели не превышают предельно допустимую концентрацию в некоторых местах, а в некоторых идет превышение в 2-6 раз. Так, результаты по улице Институтской и Большой Кольцевой не превышают предельно допустимых концентраций», - сообщил Рубан.

Он отметил, что эти меры СЭС будет рекомендовать осуществлять и в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня возник пожар на нефтебазе «БРСМ-Нефть» в Васильковском районе Киевской области. Известно о пяти погибших и 12 пострадавших. Тушение пожара продолжается.