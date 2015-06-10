Пострадавшим в пожаре на нефтебазе возле Киева нужна кровь

Мэр подчеркнул, что в киевском ожоговом центре и в нескольких других больницах столицы медики борются за жизни пострадавших во время пожара.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал всех неравнодушных сдать кровь для пострадавших во время пожара на нефтебазе в Василькове.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Пострадавшим от пожара в Васильковском районе нужна кровь. Друзья! В киевском ожоговом центре, некоторых других больницах медики сейчас борются за жизнь и здоровье пострадавших во время пожара на нефтебазе под Киевом. Срочно нужна кровь. Сдать кровь можно по адресу: ул. Багоутовская, 1, корпус 16, 4-й этаж, с 9.00 до 13.00. При себе надо иметь паспорт", - отметил мэр.