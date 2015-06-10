Подросток получил 60% ожогов тела в результате удара электротоком
10:48, 10 июня 2015Новости регионов
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В Одессе взобравшийся на железнодорожную цистерну подросток получил сильные ожоги в результате удара током высокого напряжения.
Подросток попал в реанимацию с диагнозом: поражение электрическим током, ожог тела 60%, состояние - стабильно тяжелое
Фото: УНИАН
«Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что потерпевшим оказался 15-летний житель Одессы, ученик 9-го класса общеобразовательной школы», - сообщили в секторе.
Несовершеннолетнего каретой скорой помощи доставили в ожоговое отделение городской больницы № 10 Одессы с предварительным диагнозом: поражение электрическим током, электрический ожог тела 60%. Состояние его стабильно тяжелое.
В секторе отметили, что подросток забрался на железнодорожную цистерну над которой проходит ток напряжением 27 тыс. Вт. Все обстоятельства несчастного случая выясняются.
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