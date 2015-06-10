Подросток получил 60% ожогов тела в результате удара электротоком

«Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что потерпевшим оказался 15-летний житель Одессы, ученик 9-го класса общеобразовательной школы», - сообщили в секторе.

Несовершеннолетнего каретой скорой помощи доставили в ожоговое отделение городской больницы № 10 Одессы с предварительным диагнозом: поражение электрическим током, электрический ожог тела 60%. Состояние его стабильно тяжелое.

В секторе отметили, что подросток забрался на железнодорожную цистерну над которой проходит ток напряжением 27 тыс. Вт. Все обстоятельства несчастного случая выясняются.