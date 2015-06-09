В Киеве уровень опасных веществ в воздухе превышают предельно допустимые концентрации

Об этом заявил городской голова столицы Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

В сообщении со ссылкой на заместителя председателя КГГА Михаила Радуцкого сказано: “По результатам исследований 9 июня 2015 года содержание сернистого ангидрида в воздухе в контрольных точках превышало предельно допустимые концентрации в 2,5-6,7 раза. Из-за погодных условий в приземном слое атмосферного воздуха накапливаются загрязняющие вещества». «По уровню загрязнения сернистым ангидридом ситуация характеризуется как недопустимая, а по степени опасности – как умеренно опасная и опасная”, - сообщил Радуцкий.

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В свою очередь Кличко отметил, что «с целью предупреждения ухудшения ситуации в Киеве я распорядился принять следующие меры: не допускать сжигания отходов и т.д., приготовления пищи на открытом воздухе и в неустановленных местах; ограничить движение грузового транспорта на улицах города; осуществлять в столице ежедневный полив проезжей части и тротуаров улиц, придомовых территорий и зеленых зон». Он также призвал людей, которые имеют хронические заболевания верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, кожи и аллергические проявления, ограничить пребывание на открытом воздухе.

В сообщении сказано, что «городские власти ежедневно будут проводить исследования воздуха, если ситуация будет ухудшаться, то меры безопасности будут более жесткими».

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области возник пожар. Сегодня около 8 часов утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.

Ликвидация пожара продолжается.

По данным Укргидрометцентра, облако дыма от пожара на нефтебазе под Васильковом Киеву не грозит, поскольку в ближайшие 4 дня в Киевской области будет северный ветер.