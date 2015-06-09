Штаб Ахметова прекратил выдачу детских наборов в Донецке

Запасов детских наборов в логистическом центре Штаба нет. Из-за закрытия пропускных пунктов в секторе «Б» с 3 июня 2015 года Штаб Рината Ахметова не смог отправить 5 автоколонн в Донецк, которые должны были доставить 10 тысяч детских наборов для раздачи на неподконтрольной Украине территории.

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По данным Гуманитарного штаба, на сегодняшний день на территории Донецкой и Луганской областей, неподконтрольной украинской власти, находится 500 тысяч детей, которые испытывают нехватку продуктов и нуждаются в гуманитарной помощи. Из них 40 тысяч детей возрастом до 2-х лет, которые получают помощь от Штаба Рината Ахметова.

По состоянию на 9 июня 2015 года, за время работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова было выдано 234 729 детских наборов по обе стороны линии соприкосновения.