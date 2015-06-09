Облако дыма от пожара на нефтебазе Киеву не угрожает

Облако дыма от пожара на нефтебазе под Васильковом Киеву не угрожает, поскольку в ближайшие 4 дня в Киевской области будет северный ветер.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Он отметил, что погодные условия в ближайшие 4 дня в Киевской области будут способствовать рассеиванию дыма от пожара в верхних слоях атмосферы в южном от пожара направлении: "Высота рассеивания дыма зависит от состояния атмосферы. Температура с высотой может снижаться, а может повышаться, а может не меняться. Самые лучшие условия для рассеивания - когда температура снижается, то есть загрязняющие вещества поднимаются выше вверх и не накапливаются в приземном слое воздуха, достаточно быстро рассеиваясь. Именно сейчас такие условия».

«Направление ветра сейчас северное, то есть распространение этого облака происходит постепенно в направлении Белой Церкви, Васильковского и Мироновского районов. В течение ближайших 4 дней существенных изменений ни в направлении, ни в скорости не произойдет», - сказал Кульбида.

Также он добавил, что в Укргидрометцентре не прогнозируют в ближайшие дни и дождя, то есть нет риска попадания загрязняющих веществ из дыма на поверхность земли с осадками. "Дождей мы практически не ожидаем. То есть погода способствует перемещению вредных веществ в противоположную сторону от Киева, и киевлянам нечего волноваться", - подытожил директор Укргидрометцентра.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

Сегодня около 8 часов утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.

Всего на нефтебазе расположено 17 резервуаров с топливом.