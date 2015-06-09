В Киеве открылся пляжный сезон

На подготовку 11 пляжей Киева к летнему сезону израсходовано около 15 млн гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор КП «Плесо» Денис Пикалов на пресс-конференции по поводу открытия пляжного сезона в столице.

По его словам, сейчас все эти пляжи соответствующим образом подготовлены, открыты и принимают отдыхающих.

«Бюджет Службы отдыха, которая эксплуатирует киевские пляжи, - 8 млн грн, бюджет Специализированной спасательно-водолазной службы КП «Плесо» - 7 млн грн. Это говорит о том, что 15 млн грн город потратил именно на подготовку пляжей», - сказал он.

По словам Пикалова, кроме того, санитарные паспорта получили 9 пляжей: «Венеция», «Детский», «Предмостная Слободка», «Золотой», «Чорторый»; «Молодежный»; «Пуща-Водица»; «Вербный»; «Центральный».

«Факт наличия санитарных паспортов говорит о том, что 9 пляжей доступны для отдыха в полной мере – это как отдых у воды, так и отдых в воде. Остальные водоемы, прежде всего технические, не предусмотрены для купания в принципе», - заявил он.

Руководитель предприятия проинформировал, что в этом году территории пляжей будут охраняться не только спасателями, но и «пляжными патрулями», которые формируются из числа волонтеров. Основные задачи волонтеров — патрулирование пляжей, предотвращение потенциальной опасности для отдыхающих, оказание первой медицинской помощи, а также помощь штатным спасателям.

«У спасателей есть необходимое топливо, необходимое количество катеров – 11 моторных плюс лодки. Безусловно, можно комплектовать лучше, мы к этому стремимся... Минимальное требование - 4 спасателя на каждом пляже. Соответственно, 44 спасателя у нас было на начало сезона, а сейчас у нас около 50, и мы набираем дальше», - сообщил он относительно состояния комплектации спасательно-водолазной службы.

Пикалов заверил, что на всех пляжах есть пункты медицинской помощи. «В каждом есть аттестованный медик и там есть минимальный перечень медикаментов, который нужен для оказания первой помощи. Средства и медикаменты были закуплены в нужном объеме», - сказал он.

В то же время он отметил, что проблемой пляжей останутся туалеты. «Ни для кого не секрет, что туалетов недостаточно. И хуже всего, что качество обслуживания этих туалетов категорически недостаточное. Львиная доля туалетов на пляжах «выгребные». Если по советским нормам это как-то соотносилось, то с нормами XXI века соотносится очень тяжело. Так или иначе, на сегодняшний день есть проблема канализации зон отдыха в Киеве. Полноценной канализации нет даже в Гидропарке. Поэтому пока этот вопрос не будет решен системно, мы будем искать временные промежуточные варианты», - прокомментировал Пикалов. Сейчас, по его словам, пляжные зоны оснащают биотуалетами.

По словам Пикалова, уборка пляжей в этом сезоне будут осуществляться ежедневно, а чистка песка – еженедельно механическим или машинным способом. Для этого город имеет две специальные машины, еще одна сейчас ремонтируется.

В этом году, добавил он, в качестве эксперимент, к уборке пляжей привлечены клиринговые компании. Проектом охвачены пляжи на Трухановом острове, Предмостная Слободка и Золотой.

Как сообщал УНИАН, в этом году на пляжах в Киеве появится нововведение: для того, чтобы киевляне сразу могли понять, стоит ли в этот день купаться или нет, там установят цветные флаги. Зеленый означает, что можно купаться и загорать, желтый - что можно находиться на песке, а красный – что пляж закрыт для купания и загорания.

С целью пресечения нелегальной торговли на пляжах в этом году «Плесо» отказалось от практики выдавать справки на размещение торговых пунктов. Теперь этим будет заниматься единый оператор — коммунальное предприятие «Городской магазин». Среди прочего, оно позаботится и об установлении унифицированных торговых палаток в зонах отдыха.

Кроме того, есть намерение обустроить бесплатный Wi-Fi. Его тестирование идет уже на пляже «Венеция» (табличка об этом появится в ближайшее время) и вскоре – на пляже «Центральный».