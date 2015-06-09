Штаб Ахметова перенаправил гуманитарный груз в Мариуполь – проезд в Донецк закрыт



«Это вынужденное решение – перенаправить колонну в Мариуполь. Из-за того что блокпосты в Донецк в секторе «Б» закрыты, Штаб Рината Ахметова был вынужден принять такое решение. По графику доставка в Мариуполь должна была быть позже, но это не значит, что помощь на подконтрольной Украине территории Донбасса не востребована. Машины доставят продукты на логистическую базу в Мариуполь, где их расфасуют в пакеты и затем развезут по пунктам выдачи на территории Донецкой и Луганской областей, которая подконтрольна украинской власти. Эта помощь предназначена льготным категориям проживающих там переселенцев и мирных местных жителей из населенных пунктов на линии соприкосновения», – прокомментировал отправку колонны Максим Ровинский, волонтер Гуманитарного штаба.

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Сегодняшняя автоколонна из 16 большегрузных автомобилей доставит в логистический центр в Мариуполе 320 тонн продуктов. Из сахара, крупы, гороха, муки, овсяных хлопьев, макарон, подсолнечного масла, сгущенного молока, соли, консервов из сардин, паштета будет сформировано 25 тысяч взрослых наборов выживания.

Автоколонна имеет все необходимые сопроводительные документы, в министерства и силовые ведомства направлены все требуемые письма и пакеты документов.

Напомним, из-за эскалации военного конфликта и закрытия пропускных пунктов в секторе «Б», Гуманитарный штаб уже неделю не может доставить продукты в логистический склад в Донецке. Под Павлоградом ожидает отправку еще одна автоколонна из 26 машин, которая остановила свое движение еще 3 июня. В связи с этим, на неподконтрольных Украине территориях заканчиваются запасы наборов выживания для самых социально незащищенных категорий мирных жителей Донбасса.