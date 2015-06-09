В киевский ожоговый центр доставлены пострадавшие во время пожара на нефтебазе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В больницу привезли 2 работников нефтебазы и 2 сотрудников ГСЧС.

В сообщении отмечается, что столичные больницы и городской ожоговый центр работают в режиме полной готовности для оказания квалифицированной помощи пострадавшим и обеспечены необходимыми медицинскими средствами в полном объеме.

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По поручению Киевского городского головы Виталия Кличко на место происшествия направлено 12 карет городской скорой помощи и 2 частные. Кроме того, переданы перевязочные материалы для работы медиков на месте происшествия.

На место пожара выехал мэр Киева Виталий Кличко и заместитель по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий. В тушении пожара принимают участие 26 единиц техники киевского гарнизона ГСЧС и более 100 человек личного состава.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.