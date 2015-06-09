В Одессе правоохранители изъяли 2,5 тыс. ящиков фальсифицированных лекарств

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 5 июня сотрудники прокуратуры и органов внутренних дел установили личности двух граждан одной из восточных стран, занимавшихся незаконным сбытом медицинских препаратов, в том числе препарата «Кофекс», который содержит кодеин.

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Правоохранители установили, что серия изъятых лекарств запрещена для обращения на территории Украины, а сроки годности истекли более года назад.

«В ходе санкционированного обыска складского помещения правоохранителями выявлено и изъято около 2,5 тыс. ящиков различных фальсифицированных препаратов для реализации через сети аптек Одесской области», - сообщили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, «Кофекс», в частности, применяют наркозависимые граждане, в связи тем, что в составе последнего содержится алкалоид опия – кодеин.

Прокуратура Киевского района Одессы осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту сбыта поддельных лекарственных средств, начатого по ч. 2 ст. 321-1 УК Украины. Расследование продолжается.