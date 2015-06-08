Львовский горсовет приобрел для военного госпиталя специализированную "скорую помощь"

Во Львове сегодня Военно-медицинскому клиническому центру западного региона торжественно передали специализированный автомобиль «скорой помощи», приобретенный за средства Львовского городского совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, горсовет приобрел автомобиль скорой медицинской помощи за 750 тыс. грн у львовского завода «ЭлектронМаш» ГП ПАО «Концерн-Электрон».

Автомобиль «скорой помощи» разработан и оборудован для транспортировки пациентов, осуществления основного медицинского ухода и наблюдения за ними.

"Эта машина специально изготовлена с учетом потребностей военных медиков, чтобы можно было достаточно быстро транспортировать раненых для получения стационарного лечения. «Электрон» произвел первый образец машины «скорой помощи», город этот образец приобрел и сегодня официально передал госпиталю. Сегодня в 16.00 эта машина будет в работе, когда прилетает борт из Днепропетровска, с ранеными после последнего обстрела Марьинки. 18 наших ребят сегодня будут доставлены в госпиталь”, - отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

В свою очередь президент ГП ПАО «Концерн-Электрон» Юрий Бубес отметил, что Львовский городской совет выкупил для госпиталя автомобиль по бюджетной цене, аналоги импортного производства почти вдвое дороже и стоят 1 млн 400 грн.

"Машина адаптирована к нашим дорогам, особенно в горных районах, в местах ведения АТО. Автомобиль может быстро передвигаться, по габаритам, по длине и высоте – значительно увеличен. Машина наполнена необходимым современным медицинским оборудованием. Можно оказывать помощь, взяв и дистанционное медицинское оборудование. Мы будем разрабатывать и дальше, консультируемся с медицинскими работниками, службами. Мы готовы сегодня такой автомобиль защитить броней”, - отметил Бубес.

Руководитель Военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Гайда сообщил, что на сегодняшний день, это первый полноприводный реанимобиль такого класса в Западном регионе.

Справка УНИАН. Автомобиль ЭМ-320.12 "Электрон" - специальное транспортное средство повышенной проходимости (с колесной формулой 4х4.1) с комплектом медицинской аппаратуры и средств экстренной помощи, предназначено для транспортировки, осуществления основного медицинского ухода и наблюдения за пациентом, оказания квалифицированной медицинской помощи, в т.ч. экстренной медицинской помощи, проведения интенсивной терапии и мониторинга на догоспитальном этапе больным и пострадавшим как непосредственно на месте вызова, так и во время их транспортировки в стационарные больницы.

Автомобиль предназначен для эксплуатации в сложных погодных условиях и в условиях бездорожья.