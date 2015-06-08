Житомирщина: детей после экскурсии госпитализировали с подозрением на пищевое отравление

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил по телефону главный врач Олевской центральной районной больницы Павел Демкович.

По его словам, с подозрением на пищевое отравление в Олевской больнице находятся 10 детей в возрасте от 7 до 16 лет и одного ребенка перевели в Житомирскую областную детскую больницу.

«Дети с жалобами на пищевое отравление, повышение температуры тела, боли в животе и другими симптомами начали поступать к нам еще 5 июня. Выяснилось, что они побывали на экскурсии в Киеве, которую организовала одна из церквей, в частности, посетили один из монастырей, во время экскурсии питались. Мы подозреваем у них пищевое отравление, точнее определит экспертиза», - сказал Демкович.