Житомирщина: детей после экскурсии госпитализировали с подозрением на пищевое отравление
09:12, 08 июня 2015Новости регионов
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На Житомирщине 11 детей госпитализированы в больницы с подозрением на пищевое отравление.
Дети побывали на экскурсии в Киеве и посетили один из монастырей, во время экскурсии питались.
Фото: УНИАН
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил по телефону главный врач Олевской центральной районной больницы Павел Демкович.
По его словам, с подозрением на пищевое отравление в Олевской больнице находятся 10 детей в возрасте от 7 до 16 лет и одного ребенка перевели в Житомирскую областную детскую больницу.
«Дети с жалобами на пищевое отравление, повышение температуры тела, боли в животе и другими симптомами начали поступать к нам еще 5 июня. Выяснилось, что они побывали на экскурсии в Киеве, которую организовала одна из церквей, в частности, посетили один из монастырей, во время экскурсии питались. Мы подозреваем у них пищевое отравление, точнее определит экспертиза», - сказал Демкович.
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