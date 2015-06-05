В Полтаве врачи при проведении операции на почке перепутали пациентов-детей

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Полтавского облуправления милиции со ссылкой на начальника милиции области Олега Беха.

Согласно сообщению, сначала 3 июня в Ленинский райотдел милиции Полтавы обратилась 29-летняя женщина с информацией о том, что у ее 3-летней дочери медики прооперировали правую почку вместо левой.

Однако в ходе следствия стало известно, что врачи перепутали не почку, а самого ребенка.

«В палате находилось двое детей. Врачи перепутали и провели операцию на почке не тому ребенку», - сообщил Бех.

Также он заявил, что персонал больницы препятствует расследованию дела - пытается уничтожить доказательства и документы.

Ребенок находится в реанимации. Ее состояние здоровья стабильное.

Следственным Ленинского райотдела милиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УКУ (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Продолжается следствие.