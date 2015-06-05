На Житомирщине планируют оздоровить свыше 25 тысяч школьников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на председателя Житомирской облгосадминистрации Серия Машковского.

«Летом 2015 года будут работать 15 детских оздоровительных учреждений. В области планируется оздоровить около 25 тыс. детей. Стоимость путевок в загородных учреждений составляет 2900-3200 грн, в заведениях санаторного типа – 3885 грн,- отметил Машковский.

(Общая численность детей школьного возраста, проживающих в Житомирской области, составляет 120 тысяч. - УНИАН).

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Точная сумма средств, выделенная из бюджета, не указывается, однако отмечается, что она втрое превышает аналогичную прошлогоднюю.

Только на сессии областного совета 28 мая из областного бюджета депутаты выделили на оздоровление детей льготных категорий, в том числе - чернобыльцев, 1 млн грн.

Детей на Житомирщине будут оздоравливать, в частности, в детском оздоровительном учреждении «Дзвиночок», которое находится в черте областного лечебно-санаторного центра «Деныши», «Лесном берегу» и других.

В частности, в Житомире в лагере «Спутник» организованы 4 оздоровительные смены. Только за первую смену здесь отдохнут 225 детей, из которых 54 ребенка из семей участников АТО, 100 детей из многодетных семей, 44 ребенка из числа детей сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также 27 детей с особыми потребностями.

По данным управления образования и науки Житомирской ОГА, уже со 2 июня для школьников области начали действовать 82 пришкольных лагеря.

Кроме того, на Житомирщине также будут работать 192 летних языковых лагеря, в которых будут отдыхать и пополнять свои знания иностранных языков 8740 учащихся области.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году на Житомирщине охватили оздоровлением и отдыхом 84 тыс. школьников области, или почти 65% всех детей школьного возраста. В прошлом году в области действовало 18-20 летних лагерей, среди которых 12 заведений коммунальной собственности.