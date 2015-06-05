В Киеве открылась фотовыставка "Донбасс: дети войны"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в открытии выставки приняли участие уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба и народные депутаты Мария Ионова, Ирина Луценко.

Проект реализован по инициативе уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко, Кулебы, Национального союза журналистов Украины и при поддержке Межфракционного объединения в Верховной Раде «Равные возможности».

Проект собрал много фотографий – как от профессиональных фотографов, журналистов, так и от любителей, волонтеров, бойцов АТО. С экспозицией можно ознакомиться в течение месяца.

Выставка «Донбасс: дети войны» – уже не первый фотопроект организаторов. Выставки «Донбасс: война и мир» и «Женщины: война и мир» уже были представлены в Европарламенте и парламенте Великобритании, а также в выставочном зале Копенгагена, в представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке, в Вашингтоне, Тбилиси (Грузия) в музее Советской оккупации, сейчас выставка действует в Праге на центральной Карловой Площади и в других городах Чехии.