Во Львовской области из-за укуса змеи госпитализирован мужчина
12:39, 04 июня 2015Новости регионов
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Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Бродовской районной больницы
Во Львовской области в этом году от укусов змей пострадало уже семь человек / Фото: zmeuga.ru
Во Львовской области из-за укуса змеи госпитализирован 28-летний мужчина.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 3 июня в селе Жарков Бродовского района змея укусила в руку 28-летнего местного жителя.
Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Бродовской районной больницы.
По данным ОГА, во Львовской области в этом году от укусов змей пострадало уже семь человек, в том числе двое детей.
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