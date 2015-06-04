Во Львовской области из-за укуса змеи госпитализирован мужчина

Во Львовской области из-за укуса змеи госпитализирован 28-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 3 июня в селе Жарков Бродовского района змея укусила в руку 28-летнего местного жителя.

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Бродовской районной больницы.

По данным ОГА, во Львовской области в этом году от укусов змей пострадало уже семь человек, в том числе двое детей.