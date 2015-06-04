В боях в районе Марьинки ранены 30 бойцов

Об этом сообщил советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

"Цифра наших потерь "в Фейсбуке" варьировалась от 10 до 50 человек, по словам очень уважаемого мною волонтера, мы потеряли 10 танков, сдали три-четыре населенных пункта и практически попали в котел. По факту на 19:00, сводка ГКЦ ГШ: 2 погибших, 30 раненых (1 - 43 омпб, 1 - 34 омпб, 18 - 28 омбр, 10 - 30 омбр), уничтожены 1 ГАЗ-66 и 2 УАЗ-452, 142 обстрела позиций АТО", - написал он.

"Противник применял минометы 82 и 120 мм, арта 122 и 152 мм, РСЗО БМ-21. Мы отвечали всем, что можно по Минским соглашениям, и несколько раз не отвечали тем, чем нельзя отвечать. Начальник Генштаба получил от верховного главнокомандующего директиву на применение того, чем отвечать нельзя в том случае, если ситуация не стабилизируется. По странному стечению обстоятельств практически сразу ситуация стабилизировалась. С 17:45 активные бои и обстрелы прекратились, хотя и полной тишины нет", - добавил Бирюков.