Как минимум 7 украинских военных ранены в районе Марьинки и Красногоровки

Как минимум 7 украинских военнослужащих получили ранения в результате атаки боевиков в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Примерно по состоянию на несколько часов назад у меня есть информация о 7 раненых наших, но информации о погибших у меня нет", - сказал Мотузяник.

Как отметил спикер АП, "враг на данный момент остановлен" и "ситуация находится под нашим контролем".

Как сообщал УНИАН, сегодня российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, наибольший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка. Украинские военные отбили наступление.

За минувшую ночь боевики в районе Марьинки и Красногоровки произвели около 40 обстрелов с применением тяжелого вооружения.