На столичной Оболони запустили новую технологию очистки питьевой воды

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал первый этап проекта "Питьевая вода из-под крана", который стартовал в Оболонском районе столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского головы.

Как отмечается, система европейской технологии очистки питьевой воды внедрена на водопроводной насосной станции "Оболонь-2", которая обеспечивает водой 20% жителей Оболони. В 2015 году на станции была проведена реконструкция узла обеззараживания воды, в ходе которой ликвидировано хлорное хозяйство и внедрена современная технология: обеззараживание воды происходит смесью оксидантов REDOlyt. Смесь оксидантов образуется в результате расщепления раствора пищевой соли с помощью мембранного электролизера. REDOlyt является безопасным раствором для дезинфекции воды: он уничтожает бактерии, вирусы, микроорганизмы и грибы и имеет высокий эффект обеззараживания. Его использование обеспечивает большую экологичность обеззараживания воды и уменьшает риски возникновения аварийных ситуаций, связанных с хлором, подчеркнули в пресс-службе.

"Как я обещал, мы вводим систему европейской технологии очистки воды в Киеве. Отказываемся от устаревших методов очистки воды хлором, который является опасным веществом... Мы начали проект с этой станции из-за большого количества жалоб жителей на качество воды», - отметил Кличко.

По его словам, следующий этап – охватить проектом новой технологии очистки воды весь Оболонский район, а также Деснянский и Голосеевский районы. Это планируется реализовать в течение ближайших двух лет. В дальнейшем проект распространится на все районы Киева.

Кличко подчеркнул, что на этот проект из бюджета не было потрачено ни копейки, поскольку проект инвестиционный. Также он заверил, что внедрение новой технологии никоим образом не повлечет изменения тарифа на воду.

Мэр отметил, что все процессы на станции автоматизированы, и эту технологию очистки, которая работает во многих странах Европы, Киев ввел первым в Украине. "Если мы хотим быть европейским городом, мы должны воплощать европейские стандарты жизни. И один из ключевых стандартов для здоровья каждого из нас - чистая питьевая вода", - сказал он.

По словам Кличко, очищенная по такой технологии вода из-под крана ничем не отличается от бутилированной.