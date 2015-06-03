Во Львовской области 14-летний подросток пострадал от укуса змеи

Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение Сколовской центральной районной больницы

Во Львовской области от укуса змеи пострадал 14-летний подросток. Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 2 июня в селе Каменка Сколовского района змея укусила в руку 14-летнего жителя Львова, который приехал к родственникам на отдых. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение Сколовской центральной районной больницы.

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