В результате артобстрела ранены трое жителей Марьинки Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

В результате разрыва снаряда во дворе пострадал житель Марьинки, 1987 года рождения. Мужчина доставлен в больницу Курахово с осколочным ранением брюшной полости.

Кроме того, жительница, 1980 года рождения, и ее дочь, 1998 года рождения, доставлены в больницу Курахово с осколочными ранениями.

Информация о пострадавших уточняется, говорится в сообщении.