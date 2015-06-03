В Киеве в подъезде дома нашли оставленное двухмесячного младенца

Как сообщает Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве, младенца нашли в подъезде одного из жилых домов в Днепровском районе.

Милиционеры доставили ребенка в больницу. Спустя четыре часа правоохранители установили личность и местонахождение матери ребенка. 23-летняя киевлянка причину своего поступка объяснила послеродовой депрессией.

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Следственным отделом Днепровского районного управления столичной милиции начато уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.