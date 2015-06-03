В Сумской области этим летом оздоровятся почти 1,2 тыс. детей переселенцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга по случаю начала в регионе оздоровительной кампании сообщила директор департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Елена Попова.

«В образовательных учреждениях оздоровления и отдыха этим летом запланировано оздоровить 44,5% детей школьного возраста. Среди тех, кому будут предоставлены туристические услуги, будет и 1191 ребенок переселенцев из Донбасса и Крыма. Мы хотим, чтобы все они должным образом оздоровились», - отметила Попова.

По ее информации, для полноценного отдыха юных жителей области планируется открыть 673 детских учреждения оздоровления и отдыха, в том числе сегодня начал работу 501 пришкольный лагерь, 85 профильных, 45 лагерей труда и отдыха.

В свою очередь начальник управления молодежи и спорта ОГА Дмитрий Лантушенко сообщил, что на финансирование оздоровительной кампании из областного, районных и местных бюджетов будет направлено 18,6 миллиона гривен, а на ее проведение наложили свой отпечаток сложная общественно-политическая и экономическая ситуация в стране.

«Однако мы делаем все от нас зависящее для организации качественного и содержательного досуга детей. На сегодня всеми формами оздоровления и отдыха предусмотрено охватить более 103 тыс. детей в возрасте от 7 до 17 лет, то есть 40% от их общего количества. Наша цель - оздоровить максимальное количество детей. Для этого активно внедряем альтернативные формы отдыха, в частности, палаточные лагеря. Предполагается, что в шести палаточных городках, которые будут действовать летом, смогут отдохнуть около 920 детей. Ориентировочная стоимость путевки в палаточный лагерь на 14 дней - около 1 тыс. 350 грн», - подчеркнул чиновник.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 мая в Сумскую область с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции прибыло 14 тысяч 649 человек, в том числе 3 тыс. 291 ребенок.