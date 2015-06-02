Винницкий горсовет выделил 1 млн грн на профилактику и лечение гипертензии

За соответствующее решение единогласно проголосовали все 39 депутатов горсовета, которые присутствовали на очередной сессии 29 мая, сообщает Департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого горсовета.

«Мы уже сделали определенные шаги по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня мы работаем по программе со Всемирным банком относительно строительства современного кардиологического центра сердечно-сосудистой хирургии. Эта программа будет элементом целостной системы, потому что это не только средства на лекарства – это профилактические меры, качественное сопровождение больного. На реализацию этой программы мы пока закладываем миллион гривен до конца этого года», - сообщил исполняющий обязанности Винницкого городского головы Сергей Моргунов.

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Новый программный документ заменит государственную программу, которая перестала действовать в прошлом году и позволит жителям города покупать необходимые лекарства отечественного производства по низким ценам.

«Если сегодня стоимость импортных лекарств от давления в среднем 260 гривен, то мы сегодня имеем договоренность с отечественными производителями, и эта цена комплексного лечения на месяц будет в среднем 85 гривен. А люди с невысоким уровнем доходов, которые имеют субсидию, смогут покупать их за полцены», - отметил Моргунов.

Справка УНИАН. В Виннице на учете находится более 70,6 тыс. человек с артериальной гипертензией (23,3% от взрослого населения), из которых 47 тыс. подлежат медикаментозному лечению.