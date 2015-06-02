Житомирщина: из-за укуса гадюки мужчина попал в реанимацию

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 31 мая в 15:30 на пункт связи 12-й Государственной пожарно-спасательной части города Овруч поступило сообщение о том, что в селе Белокаменка мужчину очередной раз укусило пресмыкающееся. Об этом спасателей сообщил дежурный Овручской центральной районной больницы.

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Как выяснилось, 37-летний мужчина шел по дороге через село, и вдруг почувствовал резкую боль в голени ноги. Когда он наклонился, то увидел, что по дороге ползет змея. Пострадавший не растерялся и сразу же вызвал «скорую помощь». Медики госпитализировали мужчину в реанимационное отделение Овручской центральной районной больницы, где он сейчас и находится. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.